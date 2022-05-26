Делаю всё качественно и быстро
Я это ваш помощник в любом деле!
Свободно владею иностранными языками, такими как английский, нимецкий , французский, испанский.
Совершенствую знания других языков.
Имею колоссальный опыт работы в переводах текста , наборе текста , редактуре текста .
Провожу анализ текста на уникальность .
Есть опыт в написании статей, без воды, четко по теми .
Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтенге и рерайтинге
Роботаю на результат, выполняю заказы в кротчайшие сроки за приятную цену.
Буду рад сотрудничеству.