SpyWorld

Игорь SpyWorld

 
34 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка и продвижение сайтов (SEO-специалист)

Опыт работы с 2011 г.

  • Разработка сайта
  • Составление семантического ядра сайта
  • Разработка стратегии продвижения
  • Изучение целевой аудитории
  • Разработка комплексной рекламной компании
  • Продвижение сайтов в поисковых системах Google / Yandex
  • Внутренняя и внешняя SEO оптимизация сайта
  • SEO-копирайтинг: написание seo-ориентированных материалов для сайта
  • Работа с биржами (ссылки/статьи )
  • Аналитика сайта (вебмастер google/yandex Google Analytics )
  • Анализ сайтов конкурентов
  • Контекстная реклама Google AdWords / Direct Yandex
  • Баннерная реклама
  • Продвижение в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук)
  • Создание и введение странички/ группы компании в соц. сетях
Статьи для сайтаSEO-копирайтингСемантическое ядроGoogle AdsSEO-оптимизация