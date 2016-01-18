Разработка и продвижение сайтов (SEO-специалист)
Опыт работы с 2011 г.
- Разработка сайта
- Составление семантического ядра сайта
- Разработка стратегии продвижения
- Изучение целевой аудитории
- Разработка комплексной рекламной компании
- Продвижение сайтов в поисковых системах Google / Yandex
- Внутренняя и внешняя SEO оптимизация сайта
- SEO-копирайтинг: написание seo-ориентированных материалов для сайта
- Работа с биржами (ссылки/статьи )
- Аналитика сайта (вебмастер google/yandex Google Analytics )
- Анализ сайтов конкурентов
- Контекстная реклама Google AdWords / Direct Yandex
- Баннерная реклама
- Продвижение в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук)
- Создание и введение странички/ группы компании в соц. сетях