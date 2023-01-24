После окончания университета примерно года работы в офисе было достаточно, чтобы понять, что это не мое. Возможно, мне не повезло с командой или обязанности были недостаточно интересными – я не стал в этом разбираться, а ушел на фриланс. Я понимал, что это требует определенной самоорганизации, и это было нелегко. Но я упорно искал и верил в удачу, пока не нашел сайт фрилансера, или пока он не нашел меня. Я откликнулся на объявление на сайте. Нужно было снять видеоурок с веселым, задорным объяснением какой-нибудь темы из английской грамматики. Я снял небольшое и довольно кривоватое тестовое видео, в котором постарался быть максимально креативным. И я был очень рад, когда они выбрали меня. Мы созвонились по скайпу – мы были в разных городах – я получил инструкции по работе и приступил. И жизнь закружилась.