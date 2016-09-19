Поисковое продвижение (Search Engine Optimization - SEO) – совокупность работ для вывода сайта в ТОП-3,5,10 Яндекс/Google по ключевым запросам.

Аналитика сайта и конкурентов

Оптимизация структуры и улучшение юзабилити сайта

Оптимизация программной части сайта(robots.txt, .htaccess, sitemap)

Внутренняя оптимизация (перелинковка, title,description, keywords)

Семантическое ядро

Выбор стратегии продвижения (траффик,узнаваемости бренда, увеличение продаж)

Внешняя оптимизация сайта, наращивание ссылочной массы (арендные/вечные ссылки)

Добавление сайта в тематические каталоги

Написание 5 текстов / 5 000 символов в месяц

Тематический обмен ссылками с другими сайтами

Размещение ссылок на ваш сайт с других авторитетных сайтов

Рекомендации по социальной активности

Ежемесячная отчетность

Расчет вложений по контекстной рекламе

Ежемесячный мониторинг конкурентов

Первые результаты через 3-4 недели

Вывод сайта в ТОП-3, 5, 10 в максимально короткие сроки (обычно 4-6 месяц)

В: -

О: - По официальному заявлению Google и Яндекс никто не вправе гарантировать вывод сайта в ТОП-10. Но есть список правил и сложных алгоритмов, по которым поисковые системы ранжируют выдачу. Если следовать рекомендациям поисковиков, есть хороший шанс вывести сайт на хорошие позиции. Поэтому специалист по продвижению может брать на себя обязательства по выводу сайта в ТОП-10 и выше, если он уверен в своих силах. Как мы, например.

В: - Как долго будет держаться наш сайт в ТОП-е, если мы прекратим продвигаться?

О: - Всё зависит от действий Ваших конкурентов. Для низко конкурентных тематик можно продвинуть сайт за установленный срок и находится там несколько месяцев, не вкладывая средств на поддержание запросов. Но высоко конкурентные тематики продвигаются постоянно, поэтому после того, как сайт выходит в ТОП-10 необходимо поддерживать позиции.

В: - Что выгоднее: SEO или контекстная реклама?

О: - Для каждой тематики, для каждого сайта индивидуально. Это как сравнивать выгоду рекламы в метро и на бигбордах. Правильный ответ: выгодно и то и другое. Разумеется, один из методов привлечения клиентов будет приводить клиентов больше, чем другой. Но, как правило, точный вывод о выгоде можно сделать только по результатам тестирования обоих способов. Чтобы свести риски к минимуму, мы предлагаем прогноз бюджета и траффика ДО заключения договора.

В: - Какой толк от того, что мой сайт будет в ТОП-е? Нам нужны реальные заказы.

О: - Очень грамотный вопрос! На наш взгляд каждый бизнесмен должен начинать разговор о рекламе в интернете именно с этого вопроса. С каждым годом всё больше людей совершает покупки через интернет, а значит растет и спрос. Именно на основании спроса мы подбираем ключевые запросы для продвижения. Продвигаем только интересные Вам запросы, которые приводят живых посетителей.

Наши преимущества

Оплата по факту! Первые 4-6 месяцев платится фиксированная абонентская плата. Мы уверены в своих силах и готовы разделить риски вместе с Вами.

Вечные ссылки! Для достижения результата мы используем комбинацию арендных и вечных ссылок, в то время как многие закупают только арендные (они значительно дешевле). Таким образом, даже если по каким-то причинам Вы приостанавливаете продвижение сайта, результат сохраняется максимально долгое время.

Система отчетности! Результат оценивается цифрами. Каждый месяц мы делаем полноценный отчет по позициям, траффику и проделанной работе над сайтом. Ну а Вы считаете прибыль.

Маркетинговые стратегии! Каждый день мы узнаем и придумываем новые способы увеличить продажи и обучаем этому Вас. В отчете ежемесячно мы будем давать рекомендации по улучшению сайта, советы по привлечению новых клиентов, в том числе и офлайн.