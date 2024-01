Squirrel-ru

I'll never be the same....

Высшее техническое образование -Питерская корабелка с красным дипломом.

На данный момент учёба на степень магистра за рубежом (но обещаю вернуться)- компьютерные науки.

Интересует наука, программирование, иностранные языки (английский, испанский, иврит), фотография, туризм, пишу стихи и небольшие рассказы, а также курсовики на заказ))

Всё что делаю, стараюсь выполнить с максимальным качеством и в срок.

Предпочитаю фриланс, потому что там нет тупых начальников и каждый сам отвечает за *поддержание своего имени и репутации*

кому что интересно спрашивайте в личку, по аське, на мыло.

:-))) Любовь