Squirrel-ru

I'll never be the same....
Высшее техническое образование -Питерская корабелка с красным дипломом.
На данный момент учёба на степень магистра за рубежом (но обещаю вернуться)- компьютерные науки.
Интересует наука, программирование, иностранные языки (английский, испанский, иврит), фотография, туризм, пишу стихи и небольшие рассказы, а также курсовики на заказ))
Всё что делаю, стараюсь выполнить с максимальным качеством и в срок.
Предпочитаю фриланс, потому что там нет тупых начальников и каждый сам отвечает за *поддержание своего имени и репутации*
кому что интересно спрашивайте в личку, по аське, на мыло.
:-))) Любовь
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