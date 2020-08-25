Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- Телеграм: Ghoul13
- Вконтакте: https://vk.com/id266705355
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Образование:
- Среднее профессиональное.