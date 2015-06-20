StLuka

Богдан Абудённый StLuka

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Хороший дизайн, по приемлимым ценам!

Работаю только с предоплатой, оплатой по факту и набросками без предоплаты не беспокоить.

Мои отзывы и портфолио к вашему вниманию.

Портфолио
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$12/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$12/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга