Профессиональная верстка сайтов любой сложности! 100% Адаптивно! HTML5, CSS3, Sass, BootStrap, JQuery... | Разработка под ключ WordPress, Joomla...

Профессиональная верстка сайтов любой сложности!

100% Адаптивно и Кроссбраузерно! HTML5, CSS3, Sass, BootStrap, JavaScript, JQuery...

Разработка сайтов под ключ WordPress, Joomla, OpenCart и т.д.

Моя основная специализация это html-вёрстка.

Уверенное знание HTML5 и CSS3.

Для меня интересен сам процесс, не боюсь рутины и всегда рад интересному проекту.

Не так важно: интернет магазин, лэндинг или сайт визитка.

Главное, чтобы итоговый результат устроил всех .

Навыки и умения:

HTML5, CSS3, jQuery;

Кроссбраузерность;

Блочная фиксированная/резиновая верстка;

Адаптивная верстка;

Высокие показатели Google PageSpeed Insight;

Bootstrap 4;

Аккуратный, логичный, продуманный код;

Адаптация / внедрение плагинов;

Моя любимая CMS - WORDPRESS.

Буду рад сотрудничеству с Вами!