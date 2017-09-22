Профессиональная верстка сайтов любой сложности! 100% Адаптивно! HTML5, CSS3, Sass, BootStrap, JQuery... | Разработка под ключ WordPress, Joomla...
Профессиональная верстка сайтов любой сложности!
100% Адаптивно и Кроссбраузерно! HTML5, CSS3, Sass, BootStrap, JavaScript, JQuery...
Разработка сайтов под ключ WordPress, Joomla, OpenCart и т.д.
Моя основная специализация это html-вёрстка.
Уверенное знание HTML5 и CSS3.
Для меня интересен сам процесс, не боюсь рутины и всегда рад интересному проекту.
Не так важно: интернет магазин, лэндинг или сайт визитка.
Главное, чтобы итоговый результат устроил всех .
Навыки и умения:
- HTML5, CSS3, jQuery;
- Кроссбраузерность;
- Блочная фиксированная/резиновая верстка;
- Адаптивная верстка;
- Высокие показатели Google PageSpeed Insight;
- Bootstrap 4;
- Аккуратный, логичный, продуманный код;
- Адаптация / внедрение плагинов;
- Моя любимая CMS - WORDPRESS.
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HTML-верстка
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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$10/час
от $100от 3 дней
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