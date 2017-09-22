St_Ev

Евгений Степанов St_Ev

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка сайтов любой сложности! 100% Адаптивно! HTML5, CSS3, Sass, BootStrap, JQuery... | Разработка под ключ WordPress, Joomla...

Профессиональная верстка сайтов любой сложности! 

100% Адаптивно и Кроссбраузерно! HTML5, CSS3, Sass, BootStrap, JavaScript, JQuery... 

Разработка сайтов под ключ WordPress, Joomla, OpenCart и т.д.

Моя основная специализация это html-вёрстка.

Уверенное знание HTML5 и CSS3. 

Для меня интересен сам процесс, не боюсь рутины и всегда рад интересному проекту. 

Не так важно: интернет магазин, лэндинг или сайт визитка.

Главное, чтобы итоговый результат устроил всех .

Навыки и умения:

  • HTML5, CSS3, jQuery;
  • Кроссбраузерность;
  • Блочная фиксированная/резиновая верстка;
  • Адаптивная верстка;
  • Высокие показатели Google PageSpeed Insight;
  • Bootstrap 4;
  • Аккуратный, логичный, продуманный код;
  • Адаптация / внедрение плагинов;
  • Моя любимая CMS - WORDPRESS.
Буду рад сотрудничеству с Вами! 
JavascriptWordPressOpenCartВерстка сайтаHTMLJoomlaBootstrapjQuerySASSСайт-визитка
HTML-верстка
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$10/час
от $100от 3 дней
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Сайты «под ключ»
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$10/час
от $100от 3 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга