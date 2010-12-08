StaX-ten7

Стас StaX-ten7

 
31 годБеларусь/Гомель
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайн интерфейсов, баннеров, иконок и логотипов. Качественно и недорого.

Опыт работы - более 3-ех лет.

Оплата договорная.

Портфолио
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#657
Баннеры
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1597
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#2220
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
#3826