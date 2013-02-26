Перевод, копирайтинг, контент-менеджмент

Более 3 лет переводческой деятельности (английский и польский языки).

Большой опыт по переводу статей и книг различных стилей и жанров.

Безупречный русский язык, умение грамотно выражать мысли.

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Окончила Филологический факультет Самарского государственного университета. Присвоена квалификация – филолог.

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Опыт работы контент-менеджером - 1 год. Наполнение сайтов различного направления: бытовая химия, детские игрушки, текстиль для дома, товары для рукоделия, бытовая техника и др.

Опыт работы тестировщиком локализации компьютерных игр - 1 год.