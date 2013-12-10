Предпочитаю писать авторские тексты.
Доброго времени суток.
Готова к сотрудничеству.
Уникальность моих текстов по адвего: МИНИМУМ 98%.
Сотрудничать готова на Ваших условиях.
Пишу крайне грамотно и корректно, читабельно (статьи читаются на "одном дыхании").
Два высших образования: юридическое (МЭСИ) и филологическое (филолог русского языка)
e-mail: [email protected]
skype: terskikh_anastasiya
Схема работы:
1. Техническое задание.
2. Согласование бюджета и срока.
3. Выбор исполнителем на ваш проект.
4. Предоплата 50%.
5. Работа над проектом, корректировка, утверждение.
6. Получение исходников — полная оплата.
7. Обмен отзывами.
Редактирование и Корректура
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от $10
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Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
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