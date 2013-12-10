Stacy1985

Анастасия Stacy1985

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Предпочитаю писать авторские тексты.

Доброго времени суток.

Готова к сотрудничеству.

Уникальность моих текстов по адвего: МИНИМУМ 98%.

Сотрудничать готова на Ваших условиях.

Пишу крайне грамотно и корректно, читабельно (статьи читаются на "одном дыхании").

Два высших образования: юридическое (МЭСИ) и филологическое (филолог русского языка)

e-mail: [email protected]

skype: terskikh_anastasiya

Схема работы:

1. Техническое задание.

2. Согласование бюджета и срока.

3. Выбор исполнителем на ваш проект.

4. Предоплата 50%.

5. Работа над проектом, корректировка, утверждение.

6. Получение исходников — полная оплата.

7. Обмен отзывами.

Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#6116
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#10258