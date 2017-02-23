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Анастасия Гиди
Stacy_Florez
Stacy_Florez
28 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
2 отзыва
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$77
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Упаковка
Нужно сделать дизайн упаковки для гамака
Дизайн продукции
1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Создание логотипа
создать логотип компании
Логотипы и Знаки
1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Владимир
tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов
(-1)
$77
10 баллов
8 лет назад
Упаковка
Сотрудничаем не первый раз. Всё, как всегда - идеально, оплата, связь, ТЗ.. Рекомендую всем!
Отличная работа! Владимир выполнил заказ быстро и качественно. Предложил 2 варианта на выбор. Рекомендую!
Ответный отзыв
Владимир
tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов
(-1)
$60
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа
Был рад сотрудничеству. Ответственный и порядочный человек, оплата моментальная, грамотное ТЗ. Рекомендую!
Спасибо Владимиру за хорошую работу, заказывала логотип,очень понравился. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Заказы
2
Отзывы фрилансеров
2
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