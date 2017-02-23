Stacy_Florez

Анастасия Гиди Stacy_Florez

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$77
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
$77
10 баллов
8 лет назад
Упаковка
Сотрудничаем не первый раз. Всё, как всегда - идеально, оплата, связь, ТЗ.. Рекомендую всем!
Отличная работа! Владимир выполнил заказ быстро и качественно. Предложил 2 варианта на выбор. Рекомендую!
Ответный отзыв
tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
$60
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа
Был рад сотрудничеству. Ответственный и порядочный человек, оплата моментальная, грамотное ТЗ. Рекомендую!
Спасибо Владимиру за хорошую работу, заказывала логотип,очень понравился. Рекомендую!
Ответный отзыв