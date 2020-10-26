Stacy_reklama

Настройка Google Ads (AdWords)
Всем здравствуйте!
Меня зовут Анастасия. Я начинающий специалист винтернет-рекламе Google Ads (AdWords).
Я прошла усиленный тренинг и изучила самыесовременные технологии настройки рекламы в сети Google.
Предлагаю Вам свое сотрудничество по минимальнойоплате за мою работу - 500 руб. за настройку рекламной компании.
Уверяю, что работать буду ответственно и приложувсе усилия и знания для достижения отличного результата. Так как мне интересно
развиваться в этой области, и я хочу помочь Вашему бизнесу процветать, несмотря
на кризисы!
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