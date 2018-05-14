Профессиональная верстка и натяжка на cms

Навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

PHP, MySQLI.

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer 9+, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Bootstrap 3

SEO-верстка.

Адаптация.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Разработка мультиязычных сайтов.

CMS (

Simpla

Modx Evo

Modx Revo

Wordpress

OpenCart

О работе:

Работаю по предоплате от 10-30%, вся работа выполняется в срок.

Принципы работы:

﻿Берусь только за те работы, которые смогу выполнить на 100%, чтобы заказчик остался доволен.

﻿Так же по необходимости провожу обучение одного сотрудника по skype, объясняя как устроена cms на которой разработан сайт.

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Skype: Staf_Oo