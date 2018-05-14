Профессиональная верстка и натяжка на cms
Навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- PHP, MySQLI.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer 9+, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Bootstrap 3
- SEO-верстка.
- Адаптация.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Разработка мультиязычных сайтов.
CMS (Система управления содержимым):
- Simpla
- Modx Evo
- Modx Revo
- Wordpress
- OpenCart
О работе:
Работаю по предоплате от 10-30%, вся работа выполняется в срок.
Принципы работы:
Берусь только за те работы, которые смогу выполнить на 100%, чтобы заказчик остался доволен.
Так же по необходимости провожу обучение одного сотрудника по skype, объясняя как устроена cms на которой разработан сайт.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Skype: Staf_Oo
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