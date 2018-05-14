Stafora

Артем Stafora

 
33 годаКазахстан/Павлодар
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка и натяжка на cms

Навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • PHP, MySQLI.
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer 9+, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Bootstrap 3
  • SEO-верстка.
  • Адаптация.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Разработка мультиязычных сайтов.

CMS (

Система управления содержимым):

  • Simpla
  • Modx Evo
  • Modx Revo
  • Wordpress

  • OpenCart

О работе:

Работаю по предоплате от 10-30%, вся работа выполняется в срок.

Принципы работы:

﻿Берусь только за те работы, которые смогу выполнить на 100%, чтобы заказчик остался доволен.

﻿Так же по необходимости провожу обучение одного сотрудника по skype, объясняя как устроена cms на которой разработан сайт. 

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Skype: Staf_Oo 

PHPWordPressOpenCartAndroidHTMLiOSBootstrapMODXjQuerySimpla
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