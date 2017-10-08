Умею и делаю - Верстка, работы с CMS любые (плагины написание и прочее), restfull сервисы, SAAS, ORM, CRM, интеграция, шаблонизация TWIG, smarty, визитки, магазины, лэндинги, порталы, форумы,
настройка и оптимизация текущих работ и PHP, MYSQL, WEB-servers (Apache,
Nginx, стек). Настройка окружения от а до я на VPS , VDS.
Я являюсь Full-stack middle web developer'ом. Имею профильное образование автоматизация компьютеных систем и электронной техники - программист.
Стаж работы: 11 - 12 лет
- ОКБ им А.С. Яковлева инженер программист - С# 3 года (со стажера техника до инженер программиста, сис администрирование)
- Веб студия 6 месяцев. Вестка натяжка на CMS-ки (wordpress, bitrix)
- Индивидуальный предприниматель - 2 года - php 5.3 - 5.6 работа с CMS ,
api , restfull, frontend: css3(scss), web 2.0, 3.0, javascript native,
Jquery (ui), библиотеки
- Частная практика фрилансер до сих пор - прошел курсы повышения квалификации -PHP 7 углубленно, MODX, фреймворки -
LARAVEL, SYMPHONY.
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