Обрежу Фон На Фотографиях и Работа с вводными знаками.

Привет. Я занимаюсь обработкой фото уже месяц (Вырезаю фон и создаю вводные знаки) В жизни люблю порисовать и заниматься спортом. Пользуюсь простым Adobe Photoshop cc 2019 ( Для меня самая удобная) Объем фото-6 штук. От вас мне нужно файл с качественными фотографиями для хорошей обработки. Для вводных знаков объясните как должны выглядеть. Удачи!

При сложной обтравке (волосы, листья,) объем услуги в кворке - 5 фото

Нужно для заказа:

1. Архив с изображениями или ссылка его скачивание, желательны качественные фотографии для лучшего результата.