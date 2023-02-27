Stan317

Станислав Рогов Stan317

 
31 годРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
SMM Копирайтер

- Я копирайтер, специализирующийся на создании качественного текстового контента для различных целей. Мои навыки включают составление планов контента, написание постов для блогов и сайтов, а также создание приветственных писем для клиентов и т.д.

 

- Умею формулировать сложные идеи в лаконичные и понятные посты для социальных сетей. Мои тексты всегда написаны простым языком, чтобы быть понятными для широкой аудитории.

 

- Кроме того, я имею опыт написания продающих текстов, которые помогают продавать товары и услуги. Стремлюсь создавать тексты, которые заинтересуют и заставят читателя действовать.

 

- Готов сотрудничать с Вами и создавать качественный контент для Вашего бизнеса.