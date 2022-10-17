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Станіслав
Stan_Price
Stan_Price
39 лет
3 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Заказ #1184362
Обработка фотографий
1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Александр
Karfagen90
56 лет
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
93 отзыва
$3
10 баллов
3 года назад
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Всё отлично ТЗ понятное и оплата вовремя всем рекомендую.
Это профессионал. Очень круто. Спасибо большое за качественно выполненную работу.
Ответный отзыв
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Отзывы фрилансеров
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