Stan_Price

Станіслав Stan_Price

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$3
10 баллов
3 года назад
Подготовить фотографию к памятнику
Всё отлично ТЗ понятное и оплата вовремя всем рекомендую.
Это профессионал. Очень круто. Спасибо большое за качественно выполненную работу.
Ответный отзыв