Standarttorg

Торговля с китаем(поиск, выкуп, доставка). Строительство(строительство, наладка и установка оборудования) Бухгалтерия(Аутсорсинг, документооборот)

Организация 2Т "Стандарт Торг" представляет услуги по торговле, строительству и монтажу а так-же бухгалтерскому аутсорсингу

1) Торговля с Китаем поиск, выкуп, контроль качества, доставка, таможенная очистка(полный комплекс услуг по налаживанию логистики)

2) Строительство и оснащение производственных фондов(строительство крытых\открытых зданий, комплексов. Прокладка коммуникаций, установка оборудования, оснастка.

3) Бухгалтерский Аутсорсинг, УСН, ОСН, ЕНВД, Декларации бухгалтерские\таможенные, введение бухгалтерского учета,оформление документации и документооборота организациям.