StaniSlav_lancer

Работаю качественно и быстро!

Здравствуйте я начинающий фрилансер. Вы можете подумать что у меня нету опыта и я не гожусь для решение поставленных вами задач, но поверьте это не так. Я горю большим желанием работать, работать качественно быстро и так что-бы вы были довольны результатом.

Умею работать с офисными программами такими как: Word, Excel, PowerPoint .

С графическими редакторами Adobe Fhotoshop, Adobe illustrator.

Полноценно знаю языки разметки HTML и CSS, фреймворки Semantic UI и Bootstrap, язык программирования JavaScript и его фреймворки React, Meteor, Express, Ember и Angular.