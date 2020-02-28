Stanislav999

Станислав Бареев Stanislav999

 
37 летРоссия/Набережные Челны
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$40
10 баллов
3 года назад
Макет коробки
Все супер, со Станиславом приятно работать. Оплата, ТЗ , общение - все хорошо.
Обращаюсь уже во второй раз. Оперативно и качественно сделал свою работу. Рекомендую. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$60
10 баллов
4 года назад
Разработка логотипа и Упаковки
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата моментально. Мои рекомендации!
Сделал все оперативно и качественно. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
chezzgarage
Владимир 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
$60
10 баллов
4 года назад
Мобильный версия сайта Netcat
Рекомендую к сотрудничеству
Отличный специалист. Сделал поставленную задачу на отлично. Рекомендую. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв