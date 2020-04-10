НЕДОРОГИЕ САЙТЫ «ПОД КЛЮЧ», ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА САЙТОВ, РАЗРАБОТКА СОПУТСТВУЮЩЕГО ДИЗАЙНА

О нас:

Создание эффективного сайта это сложная и комплексная работа, требующая высокого внимания к деталям. Мы подробно изучаем специфику каждого разрабатываемого нами сайта. Концентрируемся над решаем задач, которые нужно достигнуть клиенту. Мы стараемся сделать каждый сайт удачным сочетанием дизайна и технологий.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ САЙТОВ:

АДАПТИВНАЯ

ВЕРСТКА

Такие сайты автоматически адаптируются под экраны различных устройств. Поэтому их удобно смотреть на смартфонах и планшетах.

УДОБНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Подберем и настроим удобную для Вас систему администрирования сайта: WordPress, Joomla, Modx, Textolite и т. д.

УНИКАЛЬНЫЙ

ДИЗАЙН

Дизайн создается по индивидуальному техническому заданию, с учетом требований и задач поставленных перед сайтом.

ШИРОКИЙ

ФУНКЦИОНАЛ

Можно разместить на сайте разнообразные расширения: галереи, формы, слайдеры и т. д. Они сделают просмотр сайта очень удобным

ПОИСКОВАЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ

Подготавливаем сайт для поискового продвижения, делаем внутреннюю оптимизацию сайта. Подбираем ключевы слова.

ПОДДЕРЖКА САЙТА В СОЦСЕТЯХ

Для комплексного продвижения сайта, мы оказываем услуги по разработке и ведению представительств в соцсетях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Продвижение сайтов,администрирование сайтов,доработка сайтов,фото услуги,дизайн рекламы.