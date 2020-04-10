НЕДОРОГИЕ САЙТЫ «ПОД КЛЮЧ», ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА САЙТОВ, РАЗРАБОТКА СОПУТСТВУЮЩЕГО ДИЗАЙНА
О нас:
Создание эффективного сайта это сложная и комплексная работа, требующая высокого внимания к деталям. Мы подробно изучаем специфику каждого разрабатываемого нами сайта. Концентрируемся над решаем задач, которые нужно достигнуть клиенту. Мы стараемся сделать каждый сайт удачным сочетанием дизайна и технологий.
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ САЙТОВ:
АДАПТИВНАЯ
ВЕРСТКАТакие сайты автоматически адаптируются под экраны различных устройств. Поэтому их удобно смотреть на смартфонах и планшетах.
УДОБНОЕ
УПРАВЛЕНИЕПодберем и настроим удобную для Вас систему администрирования сайта: WordPress, Joomla, Modx, Textolite и т. д.
УНИКАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙНДизайн создается по индивидуальному техническому заданию, с учетом требований и задач поставленных перед сайтом.
ШИРОКИЙ
ФУНКЦИОНАЛМожно разместить на сайте разнообразные расширения: галереи, формы, слайдеры и т. д. Они сделают просмотр сайта очень удобным
ПОИСКОВАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯПодготавливаем сайт для поискового продвижения, делаем внутреннюю оптимизацию сайта. Подбираем ключевы слова.
ПОДДЕРЖКА САЙТА В СОЦСЕТЯХДля комплексного продвижения сайта, мы оказываем услуги по разработке и ведению представительств в соцсетях.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Продвижение сайтов,администрирование сайтов,доработка сайтов,фото услуги,дизайн рекламы.
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Портфолио
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