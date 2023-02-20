StanislavSemak

Станислав StanislavSemakStanislavSemak
29 летУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Я опытный иллюстратор и художник, который увлечен созданием нестандартных дизайнов.
Я опытный иллюстратор и художник, который увлечен созданием нестандартных дизайнов. Моя цель - предоставить своим клиентам работу самого высокого качества в установленные сроки. Коммуникация – залог отличного результата, который соответствует ожиданиям клиентов, поэтому все детали будут обсуждаться заранее, в соответствии с вашими пожеланиями.