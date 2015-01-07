Stanislav_Tk

Ф.И.О. Ткаченко Станислав Олегович
Дата рождения: 20.11.1991
г.Днепропетровск, Украина
Высшее образование:2013-2015Институт Непрерывного Специального Образования, Днепропетровск, экономический факультет, экономика предприятия (заочно)2009-2014Приднепровская государственная академия строительства иархитектуры, Днепропетровск, механический факультет, автоматизация управления технологическими процессами и компьютерно-интегрированные технологии.
Знание языков:
Русский — родной
Английский — средний
Украинский — родной
Опыт работы:
- контент менеджер;
- специалист службы поддержки онлайн конструктора landing page;
- рерайт/копирайт;
- работа с графикой.
Навыки: Adobe Photoshop/Illustrator, AutoCAD, MS Office, Mathcad , SMM, ZennoPoster5,
basic html, Копирайтинг, Рерайтинг, Adobe Muse