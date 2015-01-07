Stanislav_Tk

Станислав Stanislav_Tk

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Ф.И.О. Ткаченко Станислав Олегович

﻿

Дата рождения: 20.11.1991

г.Днепропетровск, Украина

Высшее образование:2013-2015Институт Непрерывного Специального Образования, Днепропетровск, экономический факультет, экономика предприятия (заочно)2009-2014Приднепровская государственная академия строительства иархитектуры, Днепропетровск, механический факультет, автоматизация управления технологическими процессами и компьютерно-интегрированные технологии.

Знание языков:

Русский — родной

Английский — средний

Украинский — родной

Опыт работы:

- контент менеджер;

- специалист службы поддержки онлайн конструктора landing page;

- рерайт/копирайт;

- работа с графикой.

 Навыки: Adobe Photoshop/Illustrator,  AutoCAD,  MS Office,  Mathcad , SMM,  ZennoPoster5,

basic html,  Копирайтинг, Рерайтинг,  Adobe Muse