Stanislove2016

Доверьте создание лендинга профессионалам. Обеспечим рост продаж!

Я гарантирую соблюдение сроков и качественное выполнение работы за приемлемую цену. У меня не болеют бабушки, не пропадает интернет и свет, мне не надо резко куда-то отлучатся или браться за другие не отложные дела. Я не являюсь агентством или веб-студией и не выступаю посредником. Если вы доверили мне задание, то можете быть уверены в его качественном и своевременном выполнении.

--------------Социальные сети (SMO/SMM)--------------

Создание и администрирование групп в социальных сетях

Продвижение в социальных сетях (Вконтакте, Однокласники, Твитер, Фейсбук, Пинтерест, Инстаграм, Google+,)

Продвижение интернет магазинов.

Постинг на популярных форумах.

Публикация объявлений на досках.

Информационная поддержка (работа с Аудиторией).

Таргетированная контекстная реклама внутри сети.

Рассылка внутри сети.

--------------Контекстная реклама--------------

Настройка рекламной компании по Всем критериям

Рациональное расходование бюджета

Ваши деньги окупаются мгновенно

--------------Продвижение SEO --------------

Вывод в ТОП 10

Выставление товаров на торговые площадки и доски объявлений

Контекстная или поисковая реклама

SMO и SMM. Реклама и продвижение в социальных сетях, форумах и блогах

Почтовые рассылки

Партнёрские программы, скидки, купоны и купонаторы

Создание и размещения тематических статей и повышения PR Вашего сайта

Скрытый маркетинг

Брендирование

-------------- Создание Сайтов и Landing Page --------------

Доверьте создание лендинга профессионалам. Обеспечим рост продаж!

Мои контакты

skype: По запросу отправляю в ЛС

E-mail: [email protected]