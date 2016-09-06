Stanislove2016

Я гарантирую соблюдение сроков и качественное выполнение работы за приемлемую цену. У меня не болеют бабушки, не пропадает интернет и свет, мне не надо резко куда-то отлучатся или браться за другие не отложные дела. Я не являюсь агентством или веб-студией и не выступаю посредником. Если вы доверили мне задание, то можете быть уверены в его качественном и своевременном выполнении.
--------------Социальные сети (SMO/SMM)--------------
Создание и администрирование групп в социальных сетях
Продвижение в социальных сетях (Вконтакте, Однокласники, Твитер, Фейсбук, Пинтерест, Инстаграм, Google+,)
Продвижение интернет магазинов.
Постинг на популярных форумах.
Публикация объявлений на досках.
Информационная поддержка (работа с Аудиторией).
Таргетированная контекстная реклама внутри сети.
Рассылка внутри сети.
--------------Контекстная реклама--------------
Настройка рекламной компании по Всем критериям
Рациональное расходование бюджета
Ваши деньги окупаются мгновенно
--------------Продвижение SEO --------------
Вывод в ТОП 10
Выставление товаров на торговые площадки и доски объявлений
Контекстная или поисковая реклама
SMO и SMM. Реклама и продвижение в социальных сетях, форумах и блогах
Почтовые рассылки
Партнёрские программы, скидки, купоны и купонаторы
Создание и размещения тематических статей и повышения PR Вашего сайта
Скрытый маркетинг
Брендирование
-------------- Создание Сайтов и Landing Page --------------
Доверьте создание лендинга профессионалам. Обеспечим рост продаж!
Мои контакты
skype: По запросу отправляю в ЛС
E-mail: [email protected]