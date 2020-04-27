Веб дизайнер

Обо мне:

- Веб дизайнер

- Ответственно подхожу к любой задаче, постоянно на связи. Четко соблюдаю оговоренные сроки;

- Моя цель – помочь Вам в создании качественного продукта.

Мои спецификации:

1. Разработка дизайн-макета сайта ( landing page и многостраничные сайты)

2. Адаптивную версию под мобильные и планшетные устройства.

3. Редизайн существующего сайта.