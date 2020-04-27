Веб дизайнер
Обо мне:
- Веб дизайнер
- Ответственно подхожу к любой задаче, постоянно на связи. Четко соблюдаю оговоренные сроки;
- Моя цель – помочь Вам в создании качественного продукта.
Мои спецификации:
1. Разработка дизайн-макета сайта ( landing page и многостраничные сайты)
2. Адаптивную версию под мобильные и планшетные устройства.
3. Редизайн существующего сайта.
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Портфолио
- Концепт главной страницы66 просмотров
- Главный экран64 просмотра
- Дизайн концепт71 просмотр
- Организация походов76 просмотров
- Лэндинг73 просмотра
- Ресторан66 просмотров
- Главный экран83 просмотра