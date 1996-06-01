ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее, 06/1996 – 06/2001 Кемеровский Государственный Университет, дневная форма обучения, специальность: управление на предприятии,
ОПЫТ РАБОТЫ:
01/07/2010 – настоящее время
Организация: ЗАО СК «Авангард Полис» (Кемеровский филиал)
Должность: Заместитель директора
- организация работы филиала «с нуля» (регистрация, открытие расчетного счета, подбор персонала, приобретение основных средств)
- заключение договоров о сотрудничестве с ЛПУ, оценщиками, СТО, прочими обслуживающими страховой процесс организациями
- составление, утверждение смет, согласование с Головной организацией
- кадровая работа (составление трудовых договоров, ведение переговоров с кандидатами, пр.)
- иная деятельность, связанная с организацией полноценной работы филиала.
01/09/2006 – 01.04.2010г.
Организация: ЗАО «ЖАСО-М» (управляющая компания)
Должность: Заместитель генерального директора по развитию региональной сети (член Правления компании)
- организация централизации учета страховых операций в Генеральной дирекции.
- разработка внутренних нормативных документов компании об организации бизнес-процессов
- контроль за соблюдением тарифной политики компании,
- расчет страховых резервов,
- разработка и внедрение новых страховых продуктов, доведение до филиалов и представительств,
- участие в разработке бизнес-планов и составлении отчетов компании для Совета директоров и Правления компании
- участие в подготовке бухгалтерского баланса компании в пределах компетенции.
- внедрение учета страховых операций в программе 1С.8:Страхование.
- организация открытия филиалов и представительств филиалов.
- работа по внедрению в компании информационных технологий.
- представление интересов трудового коллектива, как Председатель Совета трудового коллектива
- участие в разработке коллективного договора компании,
01/07/2002 – 31/08/2006
Предприятие ЗАО «ЖАСО-М» (управляющая компания)
Должность: главный специалист по маркетингу
В подчинении: 2 человека
Направление деятельности предприятия: страхование
Функциональные обязанности:
- разработка маркетинговой стратегии ЗАО «ЖАСО-М»
- проведение маркетинговых исследований
- Организация семинаров, тренингов, анкетирования, аттестации сотрудников;
- Проведение ознакомительной работы среди сотрудников о нововведениях и разработках в вопросах страхования;
- Подготовка предложений по формированию фирменного стиля и фирменного оформления рекламной продукции ;
- Подготовка документов для тендеров
01/12/2001 – 30/06/2002
Предприятие Томский филиал ЗАО «ЖАСО-М»
Должность: Директор
В подчинении: 5 человек
Направление деятельности предприятия: страхование
Функциональные обязанности:
- организация работы филиала;
- заключение договоров страхования с физическими и юридическими лицами;
- проведение деловых переговоров, работа с государственными органами, продление договоров страхования.
Причины смены работы: перевод на должность главного специалиста по маркетингу в управляющую компанию.
01/08/2001 – 21/11/2001
Предприятие ЗАО «ЖАСО-М»
Должность: экономист отдела ДМС
Направление деятельности предприятия: страхование
Функциональные обязанности:
экономическая экспертиза реестров, обслуживание договоров с крупными корпоративными клиентами, составление отчетов для бухгалтерии, отслеживание своевременной оплаты реестров ЛПУ, экспертиза полисов на остаток страховой суммы по ДМС
Причины смены работы: перевод на должность директора Томского филиала ЖАСО-М
10/02/1998 – 08/08/1998
Предприятие СК «Облкемеровоуголь»
Должность: экономист
Направление деятельности предприятия: страхование
Функциональные обязанности:
- экономическая экспертиза реестров,
- работа с ЛПУ по заключению и продлению договоров,
- работа с клиентами,
- составление очередных отчетов для ТФ ОМС,
Причины смены работы: невозможность совмещать дневное обучение с работой
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
• Знание бюджетирования, планирования;
• Умение анализировать финансовые показатели;
• Разработка штатного расписания, системы оплаты труда (привязка к результату деятельности по подразделению);
• Знание 1С.7, 1С.8 (разработчик в части составления справочников, организации учета в программе, постановки технических задач исполнителям);
• отличный пользовательский уровень работы на компьютере, знание программ: Microsoft Excel, Ward; Coral; Photoshop, пр.)
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Уравновешенность, умение быстро адаптироваться к изменениям внешней среды, эрудированность.