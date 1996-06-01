ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее, 06/1996 – 06/2001 Кемеровский Государственный Университет, дневная форма обучения, специальность: управление на предприятии,

ОПЫТ РАБОТЫ:

01/07/2010 – настоящее время

Организация: ЗАО СК «Авангард Полис» (Кемеровский филиал)

Должность: Заместитель директора

- организация работы филиала «с нуля» (регистрация, открытие расчетного счета, подбор персонала, приобретение основных средств)

- заключение договоров о сотрудничестве с ЛПУ, оценщиками, СТО, прочими обслуживающими страховой процесс организациями

- составление, утверждение смет, согласование с Головной организацией

- кадровая работа (составление трудовых договоров, ведение переговоров с кандидатами, пр.)

- иная деятельность, связанная с организацией полноценной работы филиала.

01/09/2006 – 01.04.2010г.

Организация: ЗАО «ЖАСО-М» (управляющая компания)

Должность: Заместитель генерального директора по развитию региональной сети (член Правления компании)

- организация централизации учета страховых операций в Генеральной дирекции.

- разработка внутренних нормативных документов компании об организации бизнес-процессов

- контроль за соблюдением тарифной политики компании,

- расчет страховых резервов,

- разработка и внедрение новых страховых продуктов, доведение до филиалов и представительств,

- участие в разработке бизнес-планов и составлении отчетов компании для Совета директоров и Правления компании

- участие в подготовке бухгалтерского баланса компании в пределах компетенции.

- внедрение учета страховых операций в программе 1С.8:Страхование.

- организация открытия филиалов и представительств филиалов.

- работа по внедрению в компании информационных технологий.

- представление интересов трудового коллектива, как Председатель Совета трудового коллектива

- участие в разработке коллективного договора компании,

01/07/2002 – 31/08/2006

Предприятие ЗАО «ЖАСО-М» (управляющая компания)

Должность: главный специалист по маркетингу

В подчинении: 2 человека

Направление деятельности предприятия: страхование

Функциональные обязанности:

- разработка маркетинговой стратегии ЗАО «ЖАСО-М»

- проведение маркетинговых исследований

- Организация семинаров, тренингов, анкетирования, аттестации сотрудников;

- Проведение ознакомительной работы среди сотрудников о нововведениях и разработках в вопросах страхования;

- Подготовка предложений по формированию фирменного стиля и фирменного оформления рекламной продукции ;

- Подготовка документов для тендеров

01/12/2001 – 30/06/2002

Предприятие Томский филиал ЗАО «ЖАСО-М»

Должность: Директор

В подчинении: 5 человек

Направление деятельности предприятия: страхование

Функциональные обязанности:

- организация работы филиала;

- заключение договоров страхования с физическими и юридическими лицами;

- проведение деловых переговоров, работа с государственными органами, продление договоров страхования.

Причины смены работы: перевод на должность главного специалиста по маркетингу в управляющую компанию.

01/08/2001 – 21/11/2001

Предприятие ЗАО «ЖАСО-М»

Должность: экономист отдела ДМС

Направление деятельности предприятия: страхование

Функциональные обязанности:

экономическая экспертиза реестров, обслуживание договоров с крупными корпоративными клиентами, составление отчетов для бухгалтерии, отслеживание своевременной оплаты реестров ЛПУ, экспертиза полисов на остаток страховой суммы по ДМС

Причины смены работы: перевод на должность директора Томского филиала ЖАСО-М

10/02/1998 – 08/08/1998

Предприятие СК «Облкемеровоуголь»

Должность: экономист

Направление деятельности предприятия: страхование

Функциональные обязанности:

- экономическая экспертиза реестров,

- работа с ЛПУ по заключению и продлению договоров,

- работа с клиентами,

- составление очередных отчетов для ТФ ОМС,

Причины смены работы: невозможность совмещать дневное обучение с работой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

• Знание бюджетирования, планирования;

• Умение анализировать финансовые показатели;

• Разработка штатного расписания, системы оплаты труда (привязка к результату деятельности по подразделению);

• Знание 1С.7, 1С.8 (разработчик в части составления справочников, организации учета в программе, постановки технических задач исполнителям);

• отличный пользовательский уровень работы на компьютере, знание программ: Microsoft Excel, Ward; Coral; Photoshop, пр.)

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Уравновешенность, умение быстро адаптироваться к изменениям внешней среды, эрудированность.