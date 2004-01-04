StarWars

Дмитрий Лавров StarWars

 
20 летРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественный монтаж и озвучка роликов

Меня зовут Дмитрий, я профессионально занимаюсь видео дизайном на фрилансе а так же сотрудничаю с известной                                                                                     продакшн студией Eclectica Digital

Специализация:

  • коммерческие ролики
  • фирменная анимация логотипа
  • презентации, слайдшоу, инфографика
  • промо ролики разных форматов
  • видео спецэффекты, клинап, цветокоррекция
Работаю стильно, ответственно, креативно! Моё портфолио на YouTube
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