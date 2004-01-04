Качественный монтаж и озвучка роликов
Меня зовут Дмитрий, я профессионально занимаюсь видео дизайном на фрилансе а так же сотрудничаю с известной продакшн студией Eclectica Digital
Специализация:
- коммерческие ролики
- фирменная анимация логотипа
- презентации, слайдшоу, инфографика
- промо ролики разных форматов
- видео спецэффекты, клинап, цветокоррекция
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Портфолио
- ADIDAS креатив27 просмотров
- Eclectica Digital. Интро28 просмотров
- Virtual reality v.242 просмотра
- SHOWREEL 201931 просмотр
- Eclectica Digital. Логотип20 просмотров