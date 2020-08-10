Графический дизайн, разработка сайтов или приложений, smm и seo продвижение, брендинг, создание логотипа.
Мы IT компания, которая занимается графическим дизайном, разработкой сайтов SMM и SEO продвижением. Наша команда опытных специалистов может справиться с любой задачей. Наши клиенты всегда остаются довольны нашими работами (некоторые из них вы можете посмотреть в нашем профиле).
Будем рады сотрудничать с Вами!!!
С уважением
ІТ Компания Star Way
Украина, 46000 Тернополь, Площадь Героев евромайдана 6
Менеджер по продажам
Владимир Грижак
+38 (068) 808 77 08 - Viber