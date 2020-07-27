StaraHorvatia

Ищу новые возможности, интересную работу и перспективный проект

Приветствую Вас, меня зову Светлана!Интересующие меня темы: путешествия и туризм, красота и здоровье, правильное питание, коммерческая недвижимость, управление и эксплуатация, девелопмент и брокеридж, психология, кадровый менеджмент и управление персоналом (HR), подготовка рекламных статей, SEO текстов, рерайтинг, переводы на хорватский и с хорватского языка.

Образование:1985 г.–1991г. РГГУ (Историко-архивный институт) - (факультет управления).

1994г.–1996г. Институт по Компьютерному Обеспечению Правовых Процедур «Cora-Moscow» (факультет юриспруденции, психологии, кадрового менеджмента и HR управления).

1999г.–2005г. Выездные семинары (управление HR, технологии создания торговых центров; правила подготовки концептуальных решений многофункциональных).

2019г.–2020 г. Онлайн вебинары и курсы (на темы: копирайтинг, технологии продвижения товаров; анализа рынка).Навыки не только по написанию текстов, но и фактический опыт в сферах: управление персоналом, маркетинг, копирайтинг и рерайтинг, технология и техники создания концепций развития торговых и бизнес-центров, управление и развитие крупными организациями, таких как компании по управлению объектами, по эксплуатации инженерных систем зданий, по созданию фонда недвижимости, по руководству офисными и торговыми центрами.

Жизнь не должна проходить мимо!!!

Вы будете заниматься бизнесом, а я сделаю то, на что у Вас не хватает времени.