Професиональная разработка сайтов

Здраствуйте, меня зовут Mark и я middle web dev из Украины с многолетним опытом разработки сайтов.

--Про меня

Мне 23 года и я 5 лет занимаюсь разработкой сайтов (под ключ, вёрстка, посадка на wordpress, написания модулей для wordpress, доработкой сайтов и т.д), живу в Киеве но не смотря на графики отключения исполюзую резервные источники питания, тоесть я буду работать над вашим проектом не смотря на отключения света и буду предерживаться дедлайнов.

--Почему я

1. У меня есть большой опыт в разработки сайтов разных типов и разной сложности.

2. Я придержываюсь дедлайнов, сдаю проекті в сроки.

3. Не зависим от графиков отключения света т.к использую резервные источники питания.

4. Делаю работу качевственно, соблюдаю граматику кода, поддерживаемость, приденржываюсь seo правил, пишу кроссбраузерный и адаптивный код.

5. Цена которая подходит именно вашему проекту.

6. Оплата на карту Украины или криптовалютой.

--Связь со мной

напишити мне в Телеграм - https://t.me/MarkDev