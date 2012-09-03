Графика, рисунки, комиксы и т.п. Выполнение архитектурных чертежей.

Неполное высшее образование: архитектор. С удовольствием возьмусь за создание рисунков, иллюстраций, комиксов, картинок для любых целей.

Из чего можно выбрать:

- ручная графика (много материалов и техник на выбор)

- графика 2D (Adobe Photoshop)

Также смогу выполнить аккуратный архитектурный чертеж, архитектурную визуализацию или чертеж детали.

- Autocad или

- Revit

Не берусь за работу, если не уверена на 100% в своих возможностях решения задачи. Ищу новые просторы для творчества.