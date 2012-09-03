Графика, рисунки, комиксы и т.п. Выполнение архитектурных чертежей.
Неполное высшее образование: архитектор. С удовольствием возьмусь за создание рисунков, иллюстраций, комиксов, картинок для любых целей.
Из чего можно выбрать:
- ручная графика (много материалов и техник на выбор)
- графика 2D (Adobe Photoshop)
Также смогу выполнить аккуратный архитектурный чертеж, архитектурную визуализацию или чертеж детали.
- Autocad или
- Revit
Не берусь за работу, если не уверена на 100% в своих возможностях решения задачи. Ищу новые просторы для творчества.
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Портфолио
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