Цель:

Получение интересной и увлекательной работы с достойным заработком

Образование:

ВУЗ - ПАГС "Прикладная информатика (в ГМУ)"

СОШ - 11 классов

Опыт работы:

Контент-менеджер сайта http://novostar.net - 6 месяцев

Контент-менеджер, работал на организацию получающюю заказы от различных сайтов: www.proclimatgroup.ru, www.mircli.ru, www.klimatm.ru (поиск описаний товара (полный рерайт найденной информации) + поиск изображений (с возможным частичным редактированием)); www.my-podarok.ru (поиск необходимой информации для прайса) - 1 год

Написание описаний игр для сайта http://www.emu-land.net, разделы: CPS 1/2 (полностью), Killer Instinct 1/2 (полностью), ZiNc (полностью), Nintendo 64 (частично)

Работа с графикой - создание баннера и рекламной страницы (для журнала) для сайта http://www.musicalive.ru

Дополнительная информация:

Уровень владения ПК - выше среднего

Знание специализированных компьютерных прграмм - высокое (быстрое освоение любой программы)

Степень владения иностранными языками - английский (средний), русский (родной язык)

Личностные качества:

Исполнительность, творческий подход к делу, быстро приспосабливаюсь к предлагаемым условиям, целеустремлён, самокритичен, стремлюсь к совершенству во всём, чем занимаюсь...