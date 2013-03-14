создание и дизайн сайтов, интернет-магазинов, каталогов, порталов

Здравствуйте!

У меня Вы можете заказать создание и дизайн сайтов, интернет-магазинов, каталогов, порталов, социальных сетей.

Краткий F.A.Q. или чего не нужно спрашивать если вы хотите со мной сотрудничать:

1. Нам тут немного доделать...

Я не занимаюсь доделками чужих недоделок.

2. А вам точно тз нужно?

Да мне нужно тз чтобы оценить ваш проект.

3. А можно без тз?

Можно, но на 40% дороже чем с тз.

4. А можно я через недельку тогда вам решение сообщу?

Нет я не готов ждать неделю пока вы решитесь работать со мной или нет, мне за ожидания никто не платит. Если решения от вас нет в течении часа, то будьте уверены, я уже обсуждаю другой проект. В отдельных случаях я могу подождать решения сутки.

5. А предоплата обязательна, может через СБР или мы потом заплатим?

Да предоплата обязательна, да нужно именно 50%.

6. А почему 50%, может 10 хватит?

Потому что я буду тратить свое время на ваш проект, а мое время стоит денег. Как правило ваш проект состоит из разных частей: дизайн, верстка, логотип, настройка системы управления. И хотите вы это получить как можно скорее. Так вот чтобы это получить как можно скорее, мне придется часть работы заказывать у других исполнителей, а им как и мне нужна предоплата.

7. А можно мы с вами созвонимся, а встретимся?

Мы можем и созвониться и встретиться и сходить вместе в кино (если вы девушка приятной наружности), но все это мы будем делать после того как обсудим проект.