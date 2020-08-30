Web-программирование, пишу быстро и качественно

Занимаюсь разработкой сайтов около 3 лет.

Отлично владею HTML, Css, Scss, React js, php, MySQL. Делаю качественную адаптацию сайтов под мобильные устройство ( начиная от landing page и заканчивая интернет магазинами, порталами и сайтами организаций)

Также большой опыт работы в Photoshop, CorelDraw. Все заказы осуществляю точно в срок.Всегда готов к длительному сотрудничеству