Web-программирование, пишу быстро и качественно
Занимаюсь разработкой сайтов около 3 лет.
Отлично владею HTML, Css, Scss, React js, php, MySQL. Делаю качественную адаптацию сайтов под мобильные устройство ( начиная от landing page и заканчивая интернет магазинами, порталами и сайтами организаций)
Также большой опыт работы в Photoshop, CorelDraw. Все заказы осуществляю точно в срок.Всегда готов к длительному сотрудничеству
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Портфолио
- Сайт-визитка87 просмотров
- Ведьмак82 просмотра
- Landing page79 просмотров
- Студия лазерной гравировки79 просмотров