Своевременная и качественная верстка сайтов. ☑Кроссбраузерность ☑Валидность ☑Адаптивность
Что я знаю и умею:
- HTML5, CSS
- LESS/SCSS
- Знания как правильно использовать формат SVG
- Кроссбраузерность
- Адаптивная верстка
- Написание кода по семантике HTML5
- Валидный код (проверка при помощи сайта W3C)
- Анимация
- Parallax scrolling.
- Pixel Perfect.
➕ Плюсы работы со мной:
- Готов приступить уже
- Пунктуальность
- Всегда на связи
- Не беру предоплату (но если будете настаивать - не откажусь)
- Буду рад обратной связи чтобы вы дали совет как мне улучшиться для дальнейшей работы
- E-mail: [email protected]
- Telegram: stanislav_bosievskoy
- Zoom: [email protected]
- LinkedIn: Stanislav Bosievskoy
Как вы заметили у меня нет отзывов и зарегистрировался я недавно. Да, это так.
Но я усердно учился и практиковался.
И буду рад если вы оставите первый отзыв за работу)
Портфолио
- Верстка туристического сайта8 просмотров
- Адаптивная верстка интернет-магазина19 просмотров