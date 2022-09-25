Своевременная и качественная верстка сайтов. ☑Кроссбраузерность ☑Валидность ☑Адаптивность

Что я знаю и умею:

HTML5, CSS

LESS/SCSS

Знания как правильно использовать формат SVG

Кроссбраузерность

Адаптивная верстка

Написание кода по семантике HTML5

Валидный код (проверка при помощи сайта W3C)

Анимация

Parallax scrolling.

Pixel Perfect.

➕ Плюсы работы со мной:

Готов приступить уже

Пунктуальность

Всегда на связи

Не беру предоплату (но если будете настаивать - не откажусь)

Буду рад обратной связи чтобы вы дали совет как мне улучшиться для дальнейшей работы

❗❗❗САМОЕ ВАЖНОЕ❗❗❗

Как вы заметили у меня нет отзывов и зарегистрировался я недавно. Да, это так.

Но я усердно учился и практиковался.

И буду рад если вы оставите первый отзыв за работу)