StasB95

Станислав Босевской StasB95

 
28 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Своевременная и качественная верстка сайтов. &#9745;Кроссбраузерность &#9745;Валидность &#9745;Адаптивность

Что я знаю и умею:

  • HTML5, CSS
  • LESS/SCSS
  • Знания как правильно использовать формат SVG
  • Кроссбраузерность
  • Адаптивная верстка
  • Написание кода по семантике HTML5
  • Валидный код (проверка при помощи сайта W3C)
  • Анимация
  • Parallax scrolling.
  • Pixel Perfect.
Для меня важно чтобы заказчик был доволен, поэтому буду стараться до тех пор пока Вы не скажете "Мне нравится👍"

Плюсы работы со мной:

  • Готов приступить уже
  • Пунктуальность
  • Всегда на связи
  • Не беру предоплату (но если будете настаивать - не откажусь)
Минусы работы со мной:

  • Буду рад обратной связи чтобы вы дали совет как мне улучшиться для дальнейшей работы
Как со мной связаться:

❗❗❗САМОЕ ВАЖНОЕ❗❗❗

Как вы заметили у меня нет отзывов и зарегистрировался я недавно. Да, это так.

Но я усердно учился и практиковался.

И буду рад если вы оставите первый отзыв за работу)

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