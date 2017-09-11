Верстка сайтов HTML/CSS/JS/Bootstrap3 CMS: WP, OpenCart

Всем привет! Я занимаюсь версткой Landing Page Интернет-магазинов Корпоративных сайтов Сайт-визиток... Верстаю по предложенным вами PSD макетам либо разрабатываю дизайн сам.

Построю "крепкий каркас" для вашего сайта... Сделаю его адаптивным под различные мобильные устройства.

Работаю по предоплате 50% (гарантия того что вы будете работать со мной до завершения вашего проекта).

Работаю через такие способы оплаты как

Яndex деньги

VISA

QIWI

Сроки выполнения от 72 часов...

Если же я не укладываюсь в установленные сроки, то выплачиваю неустойку в 5% от заказа.

Мои контакты:

Писать в личку : https://vk.com/staselfimov

Написать мне в группу : https://vk.com/webstaselfimov

Telegram: +79518329989

Email: [email protected]

Skype: babolbe1