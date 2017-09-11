Станислав Елфимов StasElfimovStasElfimov
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка сайтов HTML/CSS/JS/Bootstrap3 CMS: WP, OpenCart
Всем привет! Я занимаюсь версткой Landing Page Интернет-магазинов Корпоративных сайтов Сайт-визиток... Верстаю по предложенным вами PSD макетам либо разрабатываю дизайн сам.
Построю "крепкий каркас" для вашего сайта... Сделаю его адаптивным под различные мобильные устройства.
Работаю по предоплате 50% (гарантия того что вы будете работать со мной до завершения вашего проекта).
Работаю через такие способы оплаты как
Яndex деньги
VISA
QIWI
Сроки выполнения от 72 часов...
Если же я не укладываюсь в установленные сроки, то выплачиваю неустойку в 5% от заказа.
Мои контакты:
Писать в личку : https://vk.com/staselfimov
Написать мне в группу : https://vk.com/webstaselfimov
Telegram: +79518329989
Email: [email protected]
Skype: babolbe1
Действие аккаунта приостановлено!