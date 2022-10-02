StasKlepikov21

trainee/junior Front-End Developer

Я студент 4-го курса КПІ, Клепіков Станіслав . Зараз знаходжуся в активному пошуку роботи на позицію trainee/junior Front-End Developer ! Сам дуже хочу почати працювати в дружньому колективі та професіонально розвиватися, удосконалювати свої професіональні навички та вчитися новому. Готов до швидкого навчання всьому, що потрібно та чого ще не знаю.

Професійні навички:

HTML/CSS;

JavaScript;

GIT;

Англійська (вище середнього);

Українська (вільно);

Російська (вільно);

Польська (базовий);

: [email protected]

: +38 050 062 7251

﻿ • Telegram: @StasKlepikov;

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﻿ • WhatsApp;

: +48 537 610 141

Instagram: stas.klepikov