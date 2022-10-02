StasKlepikov21

Станіслав Клепіков StasKlepikov21

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
trainee/junior Front-End Developer

Я студент 4-го курса КПІ, Клепіков Станіслав. Зараз знаходжуся в активному пошуку роботи на позицію trainee/junior Front-End Developer! Сам дуже хочу почати працювати в дружньому колективі та професіонально розвиватися, удосконалювати свої професіональні навички та вчитися новому. Готов до швидкого навчання всьому, що потрібно та чого ще не знаю.

Професійні навички:

  • HTML/CSS;
  • JavaScript;
  • GIT;
Знання мов:

  • Англійська (вище середнього);
  • Українська (вільно);
  • Російська (вільно);
  • Польська (базовий);

Контактна інформація:

: [email protected]

: +38 050 062 7251

﻿  • Telegram: @StasKlepikov;

﻿  • Viber;

﻿  • WhatsApp;

: +48 537 610 141

Instagram: stas.klepikov