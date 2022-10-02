StasKlepikov21

trainee/junior Front-End Developer
Я студент 4-го курса КПІ, Клепіков Станіслав. Зараз знаходжуся в активному пошуку роботи на позицію trainee/junior Front-End Developer! Сам дуже хочу почати працювати в дружньому колективі та професіонально розвиватися, удосконалювати свої професіональні навички та вчитися новому. Готов до швидкого навчання всьому, що потрібно та чого ще не знаю.
Професійні навички:
- HTML/CSS;
- JavaScript;
- GIT;
- Англійська (вище середнього);
- Українська (вільно);
- Російська (вільно);
- Польська (базовий);
: +38 050 062 7251
• Telegram: @StasKlepikov;
• Viber;
• WhatsApp;
: +48 537 610 141
Instagram: stas.klepikov