StasKramin

Немного о себе

Я работаю с техникой всю жизнь (у меня техническое и, как ни странно, музыкальное образование). Занимаюсь ремонтом компьютеров, установкой ОС (windows (в том числе и на mac), os x, ios, android), различного софта, настройкой сетей, роутеров, видеонаблюдения, и т.д. Помимо этого, у меня хороший опыт открытия торговых объектов с нуля: установка кассового оборудования, обслуживание безнала, прокладка слаботочных сетей, установка систем СКУД. Также у меня отлично получается обучать сотрудников работе с техникой или нужными программами.