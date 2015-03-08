Станислав Подоба StasPodobaStasPodoba
Мне очень нравится программирование. Я хорошо знаю PHP, HTML/CSS и немного JS/JQUERY. Есть большой опыт работы с Linux системами.
Кроме того я неплохо разбираюсь в дизайне. Рисую на бумаге и на компьютере. На компьютере всегда рисую только с помощью графического планшета.
Не так давно я "нашел себя"" на стыке технологий - программирование и пользовательское взаимодействие. Мне нравится продумывать интуитивно понятные и очень простые интерфейсы. Сильное влияние на меня оказали книги Алана Купера - "Психбольница в руках пациентов" и "Об интерфейсе". Они помогли мне понять как же нужно делать вещи для людей - начиная от текста письма или рекламного баннера и заканчивая web-приложениями.
Мне хочется развиваться именно в этом направлении - делать информационные продукты для людей и я ищу возможность раскрыть свой потенциал.
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