Программист C#, C++, VFP, SQL

Основное направление деятельности – разработка прикладного программного обеспечения для операционных систем семейства Windows.

Услуги:

- разработка прикладного программного обеспечения;

Каждый заказчик при заказе ПО получает:

- минимальные сроки выполнения заказа (вся работа выполняется без посредников);

- вежливое и профессиональное отношение;

- техническую поддержку во время работы над проектом (skype, icq, e-mail);

- четкое соблюдение сроков исполнения заказа при чётком ТЗ;

- отчетность о проделанной работе 2 раза в неделю (по желанию);

- консультации, предложения, рекомендации по проекту (по желанию);

- простой бесплатный инсталлятор для разработанного ПО (по желанию): NSIS или InnoSetup;

- исходные коды программного продукта (если было обговорено заранее перед началом работ);

- готовый к использованию программный продукт (Исполнямый файл);

- бесплатное исправление найденных ошибок в течение гарантийного срока.

Условия сотрудничества:

- консультирование (до 15 минут) – бесплатно;

- разработка ПО:

-- небольшие проекты (до 100 USD) без предоплаты;

-- средние проекты (от 100 USD до 200 USD) по схеме: предоплата 50%, сдача программы Заказчику, остальные 50%;

-- большие проекты (свыше 200 USD): предоплата 50%, обязательное заключение договора.

Гарантии:

На все разработанное ПО дается гарантийный срок, в течение которого ошибки,

если таковые будут найдены исправляются бесплатно.

В гарантийный срок не входит добавление новых функций – входит только исправление ошибок.

- до 100 USD – 2 недели

- от 100 до 200 USD – 1 месяц;

- свыше 200 USD – по договоренности.

Оплата:

- Webmoney;

- на карту VISA.

Рассмотрю ваши предложения по сотрудничеству, если вы считаете что это более целесообразно и взаимовыгодно.

Используются следующие основные инструменты:

- Basic - с 1993г.

- Assembler, Disassembler - с 1994г.

- С++ - с 1995г.

- VFP - с 2000г.

- С# - с 2007г.

Большой опыт работы в следующий областях:

- разработка прикладного программного обесспечения;

- разработка документации пользователя;

- юзабилити в программных интерфейсах;

- поддержка и сопровождение программных продуктов;

- техническая поддержка пользователей.