Основное направление деятельности – разработка прикладного программного обеспечения для операционных систем семейства Windows.
Услуги:
- разработка прикладного программного обеспечения;
Каждый заказчик при заказе ПО получает:
- минимальные сроки выполнения заказа (вся работа выполняется без посредников);
- вежливое и профессиональное отношение;
- техническую поддержку во время работы над проектом (skype, icq, e-mail);
- четкое соблюдение сроков исполнения заказа при чётком ТЗ;
- отчетность о проделанной работе 2 раза в неделю (по желанию);
- консультации, предложения, рекомендации по проекту (по желанию);
- простой бесплатный инсталлятор для разработанного ПО (по желанию): NSIS или InnoSetup;
- исходные коды программного продукта (если было обговорено заранее перед началом работ);
- готовый к использованию программный продукт (Исполнямый файл);
- бесплатное исправление найденных ошибок в течение гарантийного срока.
Условия сотрудничества:
- консультирование (до 15 минут) – бесплатно;
- разработка ПО:
-- небольшие проекты (до 100 USD) без предоплаты;
-- средние проекты (от 100 USD до 200 USD) по схеме: предоплата 50%, сдача программы Заказчику, остальные 50%;
-- большие проекты (свыше 200 USD): предоплата 50%, обязательное заключение договора.
Гарантии:
На все разработанное ПО дается гарантийный срок, в течение которого ошибки,
если таковые будут найдены исправляются бесплатно.
В гарантийный срок не входит добавление новых функций – входит только исправление ошибок.
- до 100 USD – 2 недели
- от 100 до 200 USD – 1 месяц;
- свыше 200 USD – по договоренности.
Оплата:
- Webmoney;
- на карту VISA.
Рассмотрю ваши предложения по сотрудничеству, если вы считаете что это более целесообразно и взаимовыгодно.
Используются следующие основные инструменты:
- Basic - с 1993г.
- Assembler, Disassembler - с 1994г.
- С++ - с 1995г.
- VFP - с 2000г.
- С# - с 2007г.
Большой опыт работы в следующий областях:
- разработка прикладного программного обесспечения;
- разработка документации пользователя;
- юзабилити в программных интерфейсах;
- поддержка и сопровождение программных продуктов;
- техническая поддержка пользователей.
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