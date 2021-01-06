Запись, сведение, мастеринг и обработка аудио.
· Опыт работы в музыкальной сфере более6 лет;
· Написание слов к песням любого жанра;
· Написание музыки любой сложности;
· Написание аранжировок любого жанра;
· Написание песни под ключ;
· Предоставляю услуги профессиональной записи звука;
· Сведение и мастеринг музыки любого жанра и любой сложности;
· Редактирование аудио: удаление шума,щелчков, клиппов и прочих артефактов;
· Обработка дикторского голоса;
· Обработка вокала автотюном;
· Работаю на профессиональном оборудовании:студийный контроллер M-Audio M-Track2x2M, студийный конденсаторный микрофон Behringer B-1, аудио мониторы ближнего
поля IK MULTIMEDIA iLoud Micro Monitor.
Примеры работ тут: https://vk.com/stas_lukov_public
А так же тут:
https://www.youtube.com/watch?v=RtW5_4Hentk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AP-1zh5EKRQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ub_V_OSY-TY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PCzudzkBcXQ&feature=emb_logo