Stas_Lukov

Станислав Stas_Lukov

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Stas_Lukov

﻿Запись, сведение, мастеринг и обработка аудио.

·       Опыт работы в музыкальной сфере более6 лет;

·       Написание слов к песням любого жанра;

·       Написание музыки любой сложности;

·       Написание аранжировок любого жанра;

·       Написание песни под ключ;

·       Предоставляю услуги профессиональной записи звука;

·       Сведение и мастеринг  музыки любого жанра и любой сложности;

·       Редактирование аудио: удаление шума,щелчков, клиппов и прочих артефактов;

·       Обработка дикторского голоса;

·       Обработка вокала автотюном;

·       Работаю на профессиональном оборудовании:студийный контроллер  M-Audio M-Track2x2M, студийный конденсаторный микрофон Behringer B-1, аудио мониторы ближнего

поля IK MULTIMEDIA iLoud Micro Monitor.

Примеры работ тут: https://vk.com/stas_lukov_public

А так же тут:

https://www.youtube.com/watch?v=RtW5_4Hentk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=AP-1zh5EKRQ&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=ub_V_OSY-TY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=PCzudzkBcXQ&feature=emb_logo