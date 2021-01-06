Stas_Lukov

﻿Запись, сведение, мастеринг и обработка аудио.

· Опыт работы в музыкальной сфере более6 лет;

· Написание слов к песням любого жанра;

· Написание музыки любой сложности;

· Написание аранжировок любого жанра;

· Написание песни под ключ;

· Предоставляю услуги профессиональной записи звука;

· Сведение и мастеринг музыки любого жанра и любой сложности;

· Редактирование аудио: удаление шума,щелчков, клиппов и прочих артефактов;

· Обработка дикторского голоса;

· Обработка вокала автотюном;

· Работаю на профессиональном оборудовании:студийный контроллер M-Audio M-Track2x2M, студийный конденсаторный микрофон Behringer B-1, аудио мониторы ближнего

поля IK MULTIMEDIA iLoud Micro Monitor.

Примеры работ тут: https://vk.com/stas_lukov_public

А так же тут:

https://www.youtube.com/watch?v=RtW5_4Hentk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=AP-1zh5EKRQ&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=ub_V_OSY-TY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=PCzudzkBcXQ&feature=emb_logo