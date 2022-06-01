Приветствую всех!
Реализую для Вас отлично продуманный, продающий и клиентоориентированный сайт.
При разработке дизайна руководствуюсь
эффективными современными тенденциями,
что позволяет сайту быть максимально
привлекательным и запоминающимся для пользователя.
Одно из моих главных правил в работе — точно
определить цель сайта и добиться её осуществления.
Если сайт должен продавать — реализую дизайн,
благодаря которому продажи будут активно осуществляться;
если хотите информативный сайт — разработаю
уникальный дизайн, который будет привлекать и запоминаться.
Чем я могу Вам помочь:
— Landing Page
— Многостраничные сайты
— Сайт-визитка
— Корпоративный сайт
— Интернет-магазин
— Дизайн мобильных приложений
Также занимаюсь:
— Сайтами «под ключ»
— Графическим дизайном: баннеры, логотипы,
визитки
Сотрудничая со мной Вы получите:
— Индивидуальный дизайн и функционал
— Современный и продающий сайт
— Постоянную связь
— Оперативное решение задач
— Соблюдение сроков
Работаю в таких программах:
— Adobe Photoshop
— Figma
— Illustrator
— AfterEffects
Буду рад плодотворной работе!
Мои контакты:
Telegram: @stas_olejnik
Email: [email protected]