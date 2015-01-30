Stasia_VaVa

оптимист и трудоголик :)

Добрый день! Я пишу тексты на русском и английском языке. Делаю переводы с английского на русский и наоборот. Работаю по предоплате. Все сроки соблюдаю и предоставляю готовый и качественный текст во время.

Обычные тексты:

Копирайтинг на русском языке, 1000 знаков без пробелов - 250 руб.

Копирайтинг на английском языке, 1000 знаков без пробелов - 450 руб.

Перевод с/на английский обычного текста, 1000 знаков без пробелов - 300 руб.

Рекламные тексты:

Обычный рекламный текст, 1000 знаков без пробелов - 280 руб.

Тексты для брошюр, буклетов, 1000 знаков без пробелов - 350 руб.

Пресс-релизы, 1000 знаков без пробелов - 360 руб.

Статьи для СМИ, 1000 знаков без пробелов - 700 руб.

Буду рада сотрудничеству с Вами!

P.S.: Оплата на карточку CityBank, c WebMonye не работаю, извините, так сложилось.

С уважением, Анастасия.