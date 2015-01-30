Stasia_VaVa

Добрый день! Я пишу тексты на русском и английском языке. Делаю переводы с английского на русский и наоборот. Работаю по предоплате. Все сроки соблюдаю и предоставляю готовый и качественный текст во время.
Обычные тексты:
Копирайтинг на русском языке, 1000 знаков без пробелов - 250 руб.
Копирайтинг на английском языке, 1000 знаков без пробелов - 450 руб.
Перевод с/на английский обычного текста, 1000 знаков без пробелов - 300 руб.
Рекламные тексты:
Обычный рекламный текст, 1000 знаков без пробелов - 280 руб.
Тексты для брошюр, буклетов, 1000 знаков без пробелов - 350 руб.
Пресс-релизы, 1000 знаков без пробелов - 360 руб.
Статьи для СМИ, 1000 знаков без пробелов - 700 руб.
Буду рада сотрудничеству с Вами!
P.S.: Оплата на карточку CityBank, c WebMonye не работаю, извините, так сложилось.
С уважением, Анастасия.