Дизайнер в сфере полиграфии. Иллюстратор

Креативное мышление и визуализация, типографика, маркетинг в дизайне, опытныйпользователь ПК: MsWord, Exel, Internet, Corel Draw, 3D Max, пакет Adobe. Навыки размещениярекламы в интернете, журналах и информационных справочниках, навыки общения с клиентами.

Языки: английский (разговорный).В силу того, что часто участвовала в волонтёрских проектах могу и люблю работать с деткамилюбого возраста). В принципе очень общительный и жизнерадостный человек.)