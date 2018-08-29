Дизайнер в сфере полиграфии. Иллюстратор
Креативное мышление и визуализация, типографика, маркетинг в дизайне, опытныйпользователь ПК: MsWord, Exel, Internet, Corel Draw, 3D Max, пакет Adobe. Навыки размещениярекламы в интернете, журналах и информационных справочниках, навыки общения с клиентами.
Языки: английский (разговорный).В силу того, что часто участвовала в волонтёрских проектах могу и люблю работать с деткамилюбого возраста). В принципе очень общительный и жизнерадостный человек.)
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Портфолио
- Логотипы для бара173 просмотра
- Иллюстрации на вольную тему194 просмотра
- Плакаты213 просмотров
- Листовка а6174 просмотра
- Баннеры153 просмотра
- Макет коробки для продукции155 просмотров