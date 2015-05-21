Настя Князева

Осебе: 28 лет, г. Красноярск.тел.8 (913) 513 1417, e-mail: [email protected] Образование:высшее – Томский государственный университет. Курсы:сертификат по программе «Основы работы в AdobePhotoshop» Национального открытого университета«ИНТУИТ» Навыки: - Adobe Photoshop CS5 | CS6- Corel DROW-Adobe Illustrator-AdobeInDesign-Логотипы, фирменный стиль, иллюстрации, полиграфия, наружная реклама, макеты

сайтов, интеерьерные баннеры. Личныекачества: пунктуальная, мобильная, быстро учусь тому, чего не умею,

организованная. Мои работы можноувидеть, перейдя по ссылке:http://www.slideshare.net/Taksay тел. 89135131417skype: naska_solncae-mail: [email protected]