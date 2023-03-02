Web designer

Меня зовут Анастасия.



Я живу в Польше в Варшаве, начинающий дизайнер. Очень люблю своих клиентов и буду рада с вами поработать, чтобы совершенствовать свои навыки.



Работаю в Figma.

Каждый мой проект проходит этапы:

- анализ конкурентов;

- UX/UI дизайн;

- прототипирование;

- адаптивность;

- и анимация как приятный бонус



Услуги, которые я предоставляю:

- лендинги;

- многостраничные сайты;

- интернет-магазины;

- блоги и медиа-проекты;

- баннеры;

- логотипы



Давайте попробуем воплотить все ваши желания в реальность!



Хорошего дня :)