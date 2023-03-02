Stassy13

Анастасия Stassy13

 
23 годаПольша/Варшава
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Web designer

Меня зовут Анастасия.

Я живу в Польше в Варшаве, начинающий дизайнер. Очень люблю своих клиентов и буду рада с вами поработать, чтобы совершенствовать свои навыки.

Работаю в Figma.
Каждый мой проект проходит этапы:
- анализ конкурентов;
- UX/UI дизайн;
- прототипирование;
- адаптивность;
- и анимация как приятный бонус

Услуги, которые я предоставляю:
- лендинги;
- многостраничные сайты;
- интернет-магазины;
- блоги и медиа-проекты;
- баннеры;
- логотипы

Давайте попробуем воплотить все ваши желания в реальность!

Хорошего дня :)

Figma