Web designer
Меня зовут Анастасия.
Я живу в Польше в Варшаве, начинающий дизайнер. Очень люблю своих клиентов и буду рада с вами поработать, чтобы совершенствовать свои навыки.
Работаю в Figma.
Каждый мой проект проходит этапы:
- анализ конкурентов;
- UX/UI дизайн;
- прототипирование;
- адаптивность;
- и анимация как приятный бонус
Услуги, которые я предоставляю:
- лендинги;
- многостраничные сайты;
- интернет-магазины;
- блоги и медиа-проекты;
- баннеры;
- логотипы
Давайте попробуем воплотить все ваши желания в реальность!
Хорошего дня :)