Разработка эффективных баннеров. Быстро и качественно!

ВСЁ ОЧЕНЬ ДЕШЕВО И СО ВКУСОМ

Skype: stasugan1

Gmail: [email protected]

Схема работы:

Связываемся);

Предоставляете подробное ТЗ по проекту;

Выполняю Ваш проект, показываю Вам - обсуждаем возможные нюансы и правки;

Оплата по факту выполненной работы;

Высылаю Вам архив с работой и исходником.

Оплата: Webmoney, ЯндексДеньги.