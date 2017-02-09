Stasugan

Станислав Шледнёв Stasugan

 
31 годБеларусь/Витебск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка эффективных баннеров. Быстро и качественно!

ВСЁ ОЧЕНЬ ДЕШЕВО И СО ВКУСОМ

Skype: stasugan1

Gmail: [email protected]

Схема работы: 

  • Связываемся);
  • Предоставляете подробное ТЗ по проекту;
  • Выполняю Ваш проект, показываю Вам - обсуждаем возможные нюансы и правки;
  • Оплата по факту выполненной работы;
  • Высылаю Вам архив с работой и исходником.
Оплата: Webmoney, ЯндексДеньги. 
Портфолио