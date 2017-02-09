Разработка эффективных баннеров. Быстро и качественно!
ВСЁ ОЧЕНЬ ДЕШЕВО И СО ВКУСОМ
Skype: stasugan1
Gmail: [email protected]
Схема работы:
- Связываемся);
- Предоставляете подробное ТЗ по проекту;
- Выполняю Ваш проект, показываю Вам - обсуждаем возможные нюансы и правки;
- Оплата по факту выполненной работы;
- Высылаю Вам архив с работой и исходником.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннер147 просмотров
- Логотип(2)178 просмотров
- Логотип(1)182 просмотра
- Баннер 1203 просмотра
- Баннер 2147 просмотров
- Баннер 3152 просмотра
- Баннер 4156 просмотров
- Баннер 5160 просмотров
- Low Poly127 просмотров
- GTA Style305 просмотров