Специалист по работе с текстами

Всем доброго времени суток!

Приятно познакомиться, меня зовут Анастасия.

На данном ресурсе я новичок, поэтому с утроенной силой постараюсь наработать авторитет, и, может быть, даже постоянных заказчиков.

В настоящий момент работаю в одной из крупнейших мультибанковсих платформ в России специалистом отдела поддержки продаж.

Моими основными задачами является работа с документацией, рабочим ПО, базами данных. Благодаря этому умею работать с документами и помогу Вам в оформлении, создании и корректировке именно Ваших проектов.

Берусь за выполнение услуг в Word, Excel различной степени сложности и направленности.

Также транскрибирую аудио- и видеозаписи в текст.

Пунктуальность и некий перфекционизм при выполнении работы всегда присутствует, ведь всем нам нравится, когда работа выполнена на совесть.

Готова с каждым индивидуально обсудить проекты и методы их выполнения, создавая комфортное пространство.

Я надеюсь, что моё сотрудничество с Вами будет плодотворным и приносить лишь удовольствие.

Хорошего настроения и удачи в Вашем деле.