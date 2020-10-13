Я — администратор В ИНСТАГРАМЕ. Занимаюсь оформлением и продвижением бизнес-аккаунтов. Специализируюсь на настройке таргетированной рекламы, аудит контента с дальнейшими рекомендациями,идеи для продвижения вашего бизнеса.Ниши:-Бьюти мастера -Сетевые компании-Личный блог - Магазины-Психология(Внимание не все беру‼, иногда запрос из раздела "научной фантастики" в прайс не вмещается)Мои объявления проходят модерацию с первого раза, что позволяет запустить рекламную кампанию оперативно. Если вам нужно было запуститься «еще вчера», вместе со мной эта задача будет выполнена.Мое медицинское образование помогает мне готовить качественные посты для сообществ медицинских центров.Я ответственна и умею организовать свой день, чтобы соблюдать все сроки публикаций, конкурсов, и т.д. Всегда оперативно выхожу на связь и отвечаю на вопросы своего заказчика точно в течение часа.Буду рада обсудить ваш проект! ☺