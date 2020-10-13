Управляющий бузнес-аккаунтом

Я — администратор В ИНСТАГРАМЕ. Занимаюсь оформлением и продвижением бизнес-аккаунтов. Специализируюсь на настройке таргетированной рекламы, аудит контента с дальнейшими рекомендациями,идеи для продвижения вашего бизнеса.Ниши:-Бьюти мастера -Сетевые компании-Личный блог - Магазины-Психология(Внимание не все беру‼, иногда запрос из раздела "научной фантастики" в прайс не вмещается)Мои объявления проходят модерацию с первого раза, что позволяет запустить рекламную кампанию оперативно. Если вам нужно было запуститься «еще вчера», вместе со мной эта задача будет выполнена.Мое медицинское образование помогает мне готовить качественные посты для сообществ медицинских центров.Я ответственна и умею организовать свой день, чтобы соблюдать все сроки публикаций, конкурсов, и т.д. Всегда оперативно выхожу на связь и отвечаю на вопросы своего заказчика точно в течение часа.Буду рада обсудить ваш проект! ☺